Que Procuraduría no me crucifique por tratar que Estado de derecho prospere: Wilson Arias

Wilson Arias, senador del Polo Democrático Alternativo, habló en Mañanas BLU Sobre la investigación que le abrió la Procuraduría por su actuación frente a la captura de varios manifestantes en Cali.

Aseguró que lo que buscaba era proteger los derechos humanos de los jóvenes que eran transportados en un furgón de esa institución.

Dijo que los uniformados los estaban reteniendo “irregularmente” e indicó que, basado en denuncias de la misma ciudadanía, estaban siendo maltratados.

En la @PGN_COL me acaban de abrir una investigación por proteger los DD.HH de unos jóvenes en Cali, por seguir el furgón policial donde estaban detenidos irregularmente. Si no hubiéramos hecho algo, ¿qué sería de esos jóvenes que luego tuvieron que liberar? Sigo firme. — Wilson Arias (@wilsonariasc) June 2, 2021

“Fueron llevados a un coliseo donde me cerraron la puerta en la nariz. Una vecina del sector me dijo que ahí de noche se escuchaban gritos espantosos”, puntualizó Arias.

“No pido que me hagan un monumento, pero espero que la Procuraduría no que me crucifique por tratar que el Estado de Derecho prospere”, insistió.

Escuche la entrevista completa aquí: