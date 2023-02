"Quiero proteger a otras mujeres”: Laura Bonilla denuncia acoso sexual por parte de Pedro Santana

La politóloga Laura Bonilla habló en Blu Radio sobre las denuncias de agresión sexual contra Pedro Santana , vocero y miembro de la mesa de concertación de la reforma a la salud. Según contó en una columna y detalló en Mañanas Blu, Santana “se le echó encima” y la acosó hace 16 años, cuando trabajaban juntos y él era esposo de una amiga suya.

Bonilla aseguró que su relación se limitaba a lo netamente laboral y profesional: le pedía varios artículos y textos cuando era investigadora de la corporación Nueva Arcoíris, lo que para ella era un “halago” por la figura que él representaba en ese entonces.

El día que todo pasó

“Después de eso, me quedo una noche tomando en la casa de la pareja de él en ese momento. Me tomo varios tragos con ella y Pedro Santana llega ya cuando las dos estábamos con tragos en la cabeza, se sienta a hablar con nosotras; mi amiga se va a dormir y yo me quedo con él tomando la última copa”, relató.

Fue ahí cuando ocurrió la agresión, según describió Bonilla, quien hoy dice que no lo denunció antes porque no quería dañar a personas allegadas y que quería proteger.

“Cuando eso sucede, él lo que hace es echárseme encima, antes de que me pudiera ir quedé paralizada y empieza a agredirme y manosearme de una manera muy fea, también a decirle cosas feas. Después de eso, menciono a su compañera y lo pongo como ‘eso no puede ser, es mi amiga’; fue lo único que se me ocurrió en ese momento”, continuó.

Mencionó que, aunque ese día logró salir de esa casa, el acoso siguió, pues Santana empezó a llamarla como si tuvieran una relación, “como si hubiera sido consensuado y nunca lo fue”; insistía en que se vieran e, incluso, llamó a su jefe y le dijo que tenía un contrato de él, esto, para que Bonilla fuera despedida, según dijo.

“Los hombres con poder de esa época creían que estaba bien, que era normal y todo el entorno en el que nosotras nos desenvolvíamos profesionalmente en ese entonces, creía que era parte de lo que nos tocaba vivir; lo que hacíamos era aprender a defendernos”, indicó.

"Quiero proteger a otras mujeres”

“Quiero proteger a las personas que también, de una manera u otra, van a ser afectadas por esto, sobre todo a las mujeres (…) La razón de porqué calle por muchos años fue eso, para proteger a mujeres y personas que quería mucho y no quería dañar. Uno piensa que es culpa de uno, nos sentimos culpables, es hora de reflexionar”, recalcó Bonilla.

