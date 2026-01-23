En vivo
Radican demanda que busca la "muerte política" de nueve congresistas por escándalo en la UNGRD

Fue radicada en el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura o 'muerte política' contra varios congresistas, entre ellos Martha Peralta y Wadith Manzur, por su presunta vinculación con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

