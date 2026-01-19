Caso UNGRD: Corte fijó fecha de audiencia contra el prófugo exdirector del Dapre, Carlos R. González

El alto tribunal tiene lista la fecha de la audiencia de acusación contra el prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El cara a cara entre Carlos Ramón González y la Corte Suprema de Justicia será el próximo jueves 29 de enero, a las 8:00 a. m., en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal.

Lo último que se supo de Carlos Ramón González, quien debe rendirle cuentas a la justicia en Colombia, es ese polémico video de diciembre del año pasado, donde se le ve participando de una ‘parranda vallenata’ en el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua, que por supuesto generó gran indignación.

Carlos Ramón González de fiesta Nicaragua Foto: Presidencia y captura de video

Según la Fiscalía General de la Nación, el exdirector del Dapre fue el artífice de un entramado criminal que direccionó contratos a cambio del apoyo de congresistas a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Además, las investigaciones señalan que presuntamente habría dado la orden de sobornar a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes hoy están presos en la cárcel La Picota mientras avanza el proceso en su contra.