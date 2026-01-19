En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Caso UNGRD: Corte fijó fecha de audiencia contra el prófugo exdirector del Dapre, Carlos R. González

Caso UNGRD: Corte fijó fecha de audiencia contra el prófugo exdirector del Dapre, Carlos R. González

La Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo jueves 29 de enero a las 8 de la mañana la audiencia de acusación contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción al interior de la UNGRD.

Publicidad

Publicidad

Publicidad