“Reconoce que ha tenido problemas con su tarea”: mininterior a registrador por material no entregado

Una dura respuesta le entregó el Gobierno nacional al registrador nacional, Alexander Vega, luego que dijera que no tenía dinero y que por estar en tierra algunos helicópteros no han podido entregar parte del material electoral de cara a la contienda del 29 de octubre.

En medio de la instalación de la Misión de Observación Electoral internacional, el registrador nacional declaró que aún no están listos todos los puestos de votación en el país. El funcionario reconoció que hay 51 puntos a los que no han llegado los kits electorales como consecuencia de problemas de logística de la fuerza pública y que si se presentaba algún inconveniente de cara a los comicios era responsabilidad del Estado y no de la organización electoral.

Desde la ciudad de Barranquilla, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , le respondió que el estado le va a ayudar, pero este está incumpliendo con su trabajo.

“Pues primero hacer un reconocimiento de la honestidad del señor registrador. El señor registrador tiene la función de organizar logísticamente las elecciones, entonces él hace una planeación, el Congreso le entrega un presupuesto que no es pequeño y él con ese presupuesto imprime tarjetones y ubica el material electoral en cada rincón de Colombia. Esa es su tarea. Está reconociendo que ha tenido problemas con su tarea”, dijo el ministro del interior Luis Fernando Velasco.

Publicidad

Velasco aseguró que el registrador entregó un listado de 170 puestos de votación a los que se les dio trámite con las Fuerzas Militares, pero recordó que el registrador debía contratar la totalidad de la logística con los recursos entregados en el presupuesto.

“Si usted me está diciendo que en Nazaret y Taroa, en La Guajira, necesita helicóptero, no, vaya a Riohacha y alquile un carro, allá llegan carros. Pero es un tramo largo, pero llegan carros”, expresó el ministro.

Y agregó el jefe de la cartera política: “Es evidente que él tenía el dinero para comprar, para alquilar apoyo aéreo para llevar esos materiales electorales, si necesita seguridad hablé con el ministerio de Defensa, con la Policía. Nosotros le hemos ayudado, nos hemos sentado con él para revisar si hemos encontrado algunos puntos en donde todavía no está totalmente solucionado”.

Publicidad

Lo cierto es que, faltando unas horas para las votaciones, el Gobierno aseguró que en el plan democracia se está trabajando para que en esos lugares donde hay problemas se pueda hacer llegar el material electoral.

“Es probable que en el mercado, por un problema de planeación, no hizo las contrataciones a tiempo del apoyo aéreo, entonces no lo vamos a dejar solo”, puntualizó el jefe de la cartera.

Vea también