Recuperan 25 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el Cementerio de Neiva

Siguiendo los protocolos y cumpliendo con las medidas cautelares decretadas por la JEP, la Unidad de Búsqueda recuperó del Monumento 14 del cementerio central de Neiva 25 cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Colombia.

De acuerdo con Diego Fernando Sevilla, coordinador de la Unidad de Búsqueda regional Huila, los cuerpos de estas personas, que fueron inhumadas en el camposanto de Neiva como NN, corresponden a víctimas de la violencia armada entre los años 2006 y 2012 en municipios del Huila, sur del Tolima y el Caquetá.

“Durante dos semanas, equipos forenses del nivel central y de nuestra Regional Sur realizaron distintas acciones en varios puntos del cementerio central, principalmente en el Monumento 14, donde logramos intervenir 21 bóvedas y recuperar 25 cuerpos”, explicó Sevilla.

El coordinador de la UBPD Huila añadió que en la reciente intervención al cementerio central de Neiva se contó con el apoyo de cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes en otrora participaron en desapariciones y asesinatos de personas inocentes presentadas como bajas de grupos armados ilegales.

Intervención de búsqueda de desaparecido en cementerio. Foto: UBPD.

“Los exintegrantes de la Fuerza Pública que hacen parte de este proceso de búsqueda están cumpliendo con acciones restaurativas y apoyo al equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Es un paso hacia la construcción de paz y hacia la reparación por los daños causados”, expresó el funcionario de la UBPD.

Los restos exhumados se encuentran en proceso de identificación con el apoyo de Medicina Legal, para luego ser entregados dignamente a sus seres queridos. Es importante anotar que, desde febrero de 2024, se han recuperado 121 cuerpos en los cementerios de Neiva y Pitalito, así como en campo abierto.