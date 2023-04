“Reforma debe blindarse contra corrupción y politiquería”: presidente de la Academia de Medicina

En entrevista con Blu Radio, Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina y vocero del grupo de Acuerdos Fundamentales, expuso los puntos que estas 17 organizaciones del sector salud consideran deben prestarse atención durante el debate de la reforma a la salud que comenzará este martes en el Congreso.

Carrasquilla considera que la reforma cumple con los propósitos de avanzar en el cumplimiento de la ley estatutaria de salud de 2015.

“Si ustedes observan la ponencia hay desarrollos con todo lo que tiene que ver con atención primaria, los regímenes diferenciados entre zonas de población dispersa para subsidios a la oferta, la creación del sistema público único integrado de información, el fortalecimiento de la participación ciudadana concebida en el articulo 12 y la autonomía de profesionales de la salud del artículo 17”, comentó.

Sin embargo, hay observaciones en temas como la caracterización, las funciones y la composición del Consejo nacional de salud, que se propone para la gobernanza del sector.

“Creemos qué no sería conveniente crear tal cantidad de entidades a nivel nacional, departamental, regional, municipal etc. Sino más bien limitarlas porque, además se le están asignando algunas funciones que todavía no estarían preparadas para eso. Creemos que las redes integrales e integradas de salud todavía están fragmentadas todavía no hay una Integralidad y confiabilidad clara en la propuesta para quienes tengan que moverse una red”, señaló Carrasquilla.

Las organizaciones también piden correcciones frente al periodo de transición de dos años para la existencia de las actuales aseguradoras que se convertirían en Gestoras de Salud y vida así como en la capacidad de la ADRES para asumir todas las funciones que se proponen como pagador único.

“En las principales ciudades, creemos que el país no puede tener un solo modelo porque en las áreas urbanas es diferente el modelo de prestación Qué servicios de salud incluso de aseguramiento rural creemos en las áreas urbanas de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, la red integrada integral puede ser coordinada por lo que son actualmente las Gestoras que tienen la experiencia del conocimiento pero en zonas dispersas como en el pacífico Nariño y como en los antiguos territorios nacionales de los lugares apartados de la misma guajira ese modelo no funciona, no ha funcionado y eso sí requiere una intervención mucho más directa del Estado con una claro subsidio a la oferta como se está proponiendo”, sostuvo.

