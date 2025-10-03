Registrador y mindefensa se reúnen para hablar de seguridad en elecciones y consultas

El registrador, Hernán Penagos, se reunió con miembros del Pacto Histórico y con el ministro de defensa, Pedro Sánchez, para hablar sobre la consulta de ese sector político en la que se va a elegir el candidato presidencial pero también los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado.

“Nos reunimos con el Movimiento Político Pacto Histórico para ir definiendo los puestos y las mesas de votación que instalará la Registraduría Nacional en el territorio nacional y también para revisar toda la logística necesaria para el buen suceso de esta consulta”, dijo el registrador Penagos.

Es importante recordar que el Pacto Histórico postuló a 538 precandidatos, para la Cámara, el Senado y la presidencia.

Radicado proyecto que permite el transfuguismo político y que beneficia al Pacto Histórico Foto: Pacto Histórico / Blu Radio

Con el ministro de defensa el registrador también habló sobre la seguridad para las elecciones de los consejos de juventud, estos comicios se van a realizar el próximo 19 de octubre.



“Nosotros estamos avanzando de la mano de la Registraduría y también con todos los que están interviniendo en este proceso preelectoral para que garanticemos que en el 100 % de los departamentos, cada una de las personas puede votar sin ningún problema”, agregó el ministro Sánchez.