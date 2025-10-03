En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Registrador y mindefensa se reúnen para hablar de seguridad en elecciones y consultas

Registrador y mindefensa se reúnen para hablar de seguridad en elecciones y consultas

Es importante recordar que el Pacto Histórico postuló 538 precandidatos al Congreso y presidencia para la consulta del 26 de octubre.

Registrador y mindefensa se reúnen para hablar de seguridad en elecciones y consultas
Foto: Suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

El registrador, Hernán Penagos, se reunió con miembros del Pacto Histórico y con el ministro de defensa, Pedro Sánchez, para hablar sobre la consulta de ese sector político en la que se va a elegir el candidato presidencial pero también los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado.

Vea también:

  1. Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda
    Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda
    Foto: Pacto Histórico - X @IvanCepedaCast @QuinteroCalle
    Política

    Registraduría sorteó orden en el tarjetón para consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre

“Nos reunimos con el Movimiento Político Pacto Histórico para ir definiendo los puestos y las mesas de votación que instalará la Registraduría Nacional en el territorio nacional y también para revisar toda la logística necesaria para el buen suceso de esta consulta”, dijo el registrador Penagos.

Es importante recordar que el Pacto Histórico postuló a 538 precandidatos, para la Cámara, el Senado y la presidencia.

Radicado proyecto que permite el transfuguismo político y que beneficia al Pacto Histórico
Radicado proyecto que permite el transfuguismo político y que beneficia al Pacto Histórico
Foto: Pacto Histórico / Blu Radio

Con el ministro de defensa el registrador también habló sobre la seguridad para las elecciones de los consejos de juventud, estos comicios se van a realizar el próximo 19 de octubre.

“Nosotros estamos avanzando de la mano de la Registraduría y también con todos los que están interviniendo en este proceso preelectoral para que garanticemos que en el 100 % de los departamentos, cada una de las personas puede votar sin ningún problema”, agregó el ministro Sánchez.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Registraduría Nacional del Estado Civil

Ministerio de Defensa

Hernán Penagos

Pedro Sánchez

Pacto Histórico

Publicidad

Publicidad

Publicidad