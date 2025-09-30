En vivo
Blu Radio  / Política  / Registraduría sorteó orden en el tarjetón para consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre

Registraduría sorteó orden en el tarjetón para consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre

En el número uno del tarjetón estará la exministra de salud Carolina Corcho.

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda
Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda
Foto: Pacto Histórico - X @IvanCepedaCast @QuinteroCalle
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Ya está sorteado el orden en el que aparecerán los precandidatos del Pacto Histórico en el tarjetón que se les entregará a quienes quieran votar en la consulta del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre.

Cabe recordar que este es el mecanismo que eligió esa colectividad política para que la gente decida quien va a ser el candidato a la Presidencia.

El sorteo se realizó en las instalaciones de la Registraduría y allí también se sorteó el orden de los precandidatos del Pacto a la Cámara de Representantes y al Senado, quienes también estarán en la consulta del 26 de octubre, pero en tarjetón diferente al de precandidatos.

Tras el sorteo la exministra de Salud Carolina Corcho obtuvo la balota número uno, es decir, que irá en el primer espacio del tarjetón.

Por su parte, el número dos lo obtuvo el precandidato y senador Iván Cepeda, mientras que en el tercer espacio estará el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En el tarjetón aparecerán la foto de los tres y su nombre en el orden anteriormente indicado. Cada imagen aparecerá una al lado de la otra y quienes quieran votar deberán marcar la foto del precandidato de su preferencia.

