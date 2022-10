Representante Daniel Carvalho reconoció que consume marihuana desde hace 25 años: “La mata no mata”

Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia , reconoció en una intervención que él fuma marihuana "hace 25 años" y por eso, aseguró, "la mata no mata" como, según él, sí lo hace la estigmatización.

"Eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos", señaló Carvalho.

Publicidad

En su intervención, el representante, también exconcejal de Medellín, afirmó que "la semana pasada, como cada año", estuvo en el médico y se realizó 18 exámenes: "Me dijo que estaba muy bien, que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo, le pregunté por la marihuana y me dijo tranquilo", expuso.

"A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño, no me ha llevado a problemas con la ley, sabe qué (sí) me ha hecho daño: la estigmatización, la estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy de modo", prosiguió.

La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información. #HoraDeRegular #CannabisDeUsoAduto pic.twitter.com/662ricWvjc — Daniel Carvalho (@davalho) October 11, 2022

Para Carvalho, "lo que nos ha hecho daño es la falta de información, porque la mata no mata, lo que nos mata es la estigmatización, la persecución y la falta de información y el hecho de que sigan pensando que adultos como somos no podemos tomar nuestras propias decisiones".

Publicidad

"Aquí no estamos para decir si la marihuana es buena o mala, no estamos para eso y usted empezó diciendo por ahí. Aquí estamos para decir que los adultos deberíamos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones", concluyó Carvalho.

Escuche el podcast Sin Tabú: