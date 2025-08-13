Representante Triana tuvo que ser evacuado en helicóptero tras atentado de disidencias

El representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, fue evacuado de emergencia en un helicóptero del Ejército Nacional luego de ser víctima de un atentado perpetrado por las disidencias de las Farc en la vía que conecta Paicol con La Plata. El ataque, registrado en la tarde de este martes, obligó a una rápida reacción de la fuerza pública para garantizar su seguridad.

Según relató en Recap Blu el coronel Henry Herrera, comandante de brigada en el departamento, el esquema de seguridad del congresista logró llevarlo hasta el municipio de Paicol, donde se coordinó su traslado aéreo hacia Neiva con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Triana asistió al búnker de la Fiscalía, donde ampliará su declaración.

“Lo importante es que el representante está fuera de peligro y la vía ya se encuentra asegurada por tropas del Batallón de Infantería N.º 26 Cacique Pigoanza”, señaló el coronel Herrera.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo en el que se transportaba recibió ocho impactos de bala. Aunque no hubo heridos, el ataque evidenció la vulnerabilidad en este corredor vial, afectado por la presencia de grupos armados ilegales.

Representante Julio César Triana denuncia atentado en su contra Video X @TrianaCongreso

Combates tras extraer al representante

El coronel también confirmó que las tropas militares que se encontraban en la zona entraron en combate con los integrantes de las disidencias luego de lograr evacuar al representante Triana en un helicóptero del Ejército.

El oficial explicó que la zona limítrofe entre el Huila y el Cauca presenta múltiples rutas y caminos difíciles de controlar, lo que facilita la movilidad de las grupos ilegales armados. Entre las estructuras que operan en el occidente del Huila se encuentra el Bloque Central 'Isaías Pardo', comandado por disidencias de 'Iván Mordisco'.

Publicidad

Pese a las acciones de la fuerza pública, las disidencias han intensificado su accionar en la región, con atentados, extorsiones y reclutamiento de menores. Herrera destacó que, en los últimos meses, el Ejército y la Policía han logrado neutralizar a varios cabecillas, entre ellos alias 'Cholinga', 'Libardo' y 'Sebastián', lo que ha debilitado parcialmente su capacidad operativa.

Las autoridades mantienen operaciones sostenidas en la zona y coordinan esfuerzos con la Gobernación y la Fiscalía para garantizar la seguridad de la población civil, así como del representante Triana, y evitar nuevos ataques contra líderes políticos y comunitarios.