Restablecer relaciones con Nicolás Maduro termina favoreciendo su brutalidad como dictador: Duque

Tras la elección de Gustavo Petro como nuevo mandatario de los colombianos, anunció que conversó con el Gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro , para reabrir la frontera con el vecino país, por lo que se estima que esta sería una de las primeras decisiones que tomaría desde el 7 de agosto cuando tome juramento.

Desde Miami, Estados Unidos, el presidente Iván Duque señaló que retomar las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, por parte de Colombia, como lo ha anunció Petro es un retroceso y sería favorecer su brutalidad como dictador.

“En lo personal, y no solamente como una cosa de Iván Duque, sino que he sido un defensor de la Carta Democrática Interamericana, me parece que las relaciones con Nicolás Maduro lo único que terminan haciendo es favoreciendo su brutalidad como dictador, en detrimento del pueblo venezolano”, explicó el presidente Iván Duque en una entrevista a la Cadena CNN en español.

Recientemente, el Gobierno del presidente Duque también rechazó la propuesta que fue hecha por Daniel Rojas, coordinador del empalme del gobierno electo, de crear un "plan de retorno voluntario" para los migrantes venezolanos que están en el país.

