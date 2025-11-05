Revelan cuál es el día de la semana con mayor número de víctimas fatales en las vías de Colombia

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Colombia, muchos de ellos se pueden evitar, pues en su mayoría ocurren por negligencia de los conductores. Las carreteras del país se tiñen de tragedia con frecuencia debido a la alta accidentalidad que existe. Cada año, miles de familias se enfrentan al duelo por un siniestro vial que, en muchos casos, pudo haberse evitado.

Los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) revelan que la siniestralidad vial no se distribuye de manera uniforme a lo largo de la semana. La mayor cantidad de casos se concentra en los días de descanso, cuando aumenta el flujo vehicular, se presentan más desplazamientos recreativos y se disparan los comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad o la conducción bajo efectos del alcohol. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, hay un día en la semana que concentra el mayor número de víctimas fatales en las vías.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1.300. 000 personas fallecen al año en el mundo por accidentes de tránsito, esto equivale a 3.500 personas por día. A nivel nacional, el panorama no es muy alentador, la ANSV indicó que más de 7.200 personas perdieron la vida en este tipo de accidentes durante 2024, lo que equivale a un promedio de 20 muertes diarias.

Entre las víctimas, los motociclistas representan cerca del 60%, seguidos de peatones y ciclistas, estos son considerados los actores más vulnerables en las vías.



El día de la semana con mayor número de víctimas fatales en las vías

Durante los fines de semana, las vías principales del país, especialmente las que conectan a Bogotá, Medellín, Cali y la Costa Caribe con destinos turísticos, se convierten en corredores críticos. Solo en 2024, las autoridades reportaron más de 35.000 siniestros viales durante sábados, domingos y festivos, muchos de ellos con consecuencias fatales.



El domingo sigue siendo el día con mayor número de víctimas fatales en las vías del país, con un 24,6% del total de muertes registradas. Asimismo, los fines de semana concentran más de la mitad de los casos de mortalidad (54%). Lo anterior, debido a comportamientos imprudentes y la falta de prevención durante los días de descanso.

Foto: de archivo, Alcaldía de Bogotá.

En concordancia, el 42% de las víctimas fatales están entre los 15 y los 35 años de edad, esto quiere decir que la alta accidentalidad se encuentra en la población joven. La entidad gubernamental, también reveló que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre las mujeres, pues en su mayoría fallecen como pasajeras de motociclistas.



¿Cuáles son las principales causa de accidentalidad en las vías?

Más de la mitad de los casos de accidentes de tránsito se asocian con colisiones contra objetos fijos, caídas o volcamientos, factores que evidencian falta de destrezas en la conducción, y más específicamente con las siguientes causas: