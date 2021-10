Se cumplen cinco años del triunfo del NO en el plebiscito por la paz en Colombia

El 2 de octubre del 2016, en Colombia se llevó a cabo el plebiscito por el acuerdo de paz negociado en La Habana, Cuba, entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno de el entonces presidente Juan Manuel Santos . El NO a los acuerdos se impuso con un 50.21% sobre un 49.78% de los votantes que votaron por el SÍ.

Al conocerse los resultados uno de los líderes del NO, el expresidente Álvaro Uribe dijo que se debían buscar correctivos “para que haya respeto a la constitución y no sustitución, justicia y no derogación de las instituciones y pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito”.

El expresidente Santos, acompañado de su equipo negociador del acuerdo, hizo una alocución en la cual anunció que convocaría a los líderes del NO en el país para lograr un acuerdo entre todo el país.

No me rendiré, seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos Dijo Santos

Cinco años después se siguen conociendo reacciones, tanto a favor, como en contra, de los acuerdos de paz y diferentes visiones acerca de lo que pasó ese día del plebiscito.

El precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, afirmó que “la mayoría de los colombianos dijo NO. No nos escucharon y firmaron el acuerdo de La Habana, los buenos colombianos perdimos y ganó la impunidad”.

¡Lo advertí! Se cumplen 5 años del triunfo del NO en el plebiscito. @JuanManSantos le hizo trampa al país y hoy todos pagamos las consecuencias de la impunidad. pic.twitter.com/sxu1Xw64uk — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) October 2, 2021

Por otro lado, el senador Roy Barreras aseguró que: “hace 5 años llenamos las calles y plazas de Colombia de alegría, de esperanza y de ilusión por la paz; 7 millones de colombianos nos acompañaron con el Sí a la paz. Vamos a recuperar los caminos de la paz, como hicimos con las curules de las víctimas, habrá paz y paz completa”.

