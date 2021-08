Se requerirá a Centros Poblados la devolución de los 70.000 millones de pesos: Karen Abudinen

Este viernes, 13 de agosto, la ministra de las TIC, Karen Abudinen , explicó qué va a pasar con los 70.000 millones de pesos que se habían desembolsado a la Unión Temporal Centros Poblados, “a partir de hoy y en el marco de la liquidación correspondiente, se requerirá a Centros Poblados para que haga la devolución de los 70.000 millones de pesos del anticipo”.

“Con la conectividad de los niños nadie va a jugar, todos recuerdan que en el pasado dije que para mí las opciones son el cumplimiento de las metas o el cementerio, hoy lo sostengo, es una convicción y no cambia, no tengo miedo a que me demanden o nos demanden”, dijo.

Por otra parte, aseguró que con trabajo van a lograr la meta del 70% de conectividad en Colombia, y le agradeció al presidente Iván Duque, su confianza y respaldo “aquí tiene un equipo comprometido para seguir trabajando por la transformación digital y la educación en las zonas rurales del país”.

También, confirmó que iniciaron actuaciones administrativas contra la firma interventora Consorcio PE 2020 C Digitales, responsable de avalar los anticipos y giros, así como a SES COLOMBIA, quien dio el concepto favorable sobre la validez de las garantías.

Por último, afirmó que fue el ministerio y ella, quienes descubrieron las irregularidades, destaparon el problema y emprendieron inmediatamente la solución.

La UT Centros Poblados deberá pagar los $70 mil millones del anticipo recibido, más los $39 mil millones de la cláusula penal pecuniaria. ¡Colombia se respeta!