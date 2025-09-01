Publicidad

Senado debe asegurar representación de mujeres en la Corte: defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al Senado a garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en la Corte Constitucional.

Foto: Defensoría del Pueblo
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 08:38 a. m.

La elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional abrió un debate sobre la representación de género en las altas cortes. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el Senado tiene la responsabilidad de asegurar que el proceso cumpla con los principios de igualdad y paridad, no solo como un mandato legal, sino como un paso necesario hacia la legitimidad y confianza en la justicia.

Marín recordó que en la actualidad la Corte presenta un marcado desequilibrio en la presencia femenina y que cada nuevo nombramiento es una oportunidad para corregir esa brecha. “El Senado no puede perder de vista que la diversidad y la inclusión fortalecen la independencia judicial”, señaló.

Foto: Suministrada

El pronunciamiento de la Defensoría se da en medio de un proceso decisivo, pues el Senado deberá escoger entre la terna presentada, en la que solo una mujer figura como candidata. La entidad pidió a los congresistas que esta elección se convierta en un precedente de compromiso con los derechos de las mujeres y con el fortalecimiento democrático del país.

La discusión se suma a las voces de organizaciones sociales y sectores académicos, que han venido reclamando mayor presencia femenina en la justicia. El llamado de la defensora busca que, más allá de cumplir con una cuota, el Senado garantice que la Corte Constitucional refleje el país diverso al que sirve.

