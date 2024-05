Sergio Jaramillo cuestionó que Gobierno Petro busque constituyente con el acuerdo de paz

El 'arquitecto' del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, lanzó críticas contra la tesis de Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente avalada en el acuerdo de 2016.

En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, Jaramillo manifestó que el presidente Petro y el excanciller Leyva tienen una interpretación errada sobre el acuerdo de paz firmado en el 2016.

El excomisionado de paz considera un absurdo que el acuerdo de paz permite la convocatoria de una constituyente. Además, señaló que Leyva es consciente de que esa puerta no se puede abrir porque se lo advirtió en el momento en que se redactó el texto en el que ahora se basa para hablar de un proceso constituyente.

Enfatizó que Leyva tuvo una interpretación errada sobre un párrafo en específico del texto del acuerdo de paz, donde se habla de un acuerdo nacional nacional, pero, según Jaramillo, se trataba de temas para discutir con la sociedad, en la transición para la paz, pero que no tenían que ver con cambios en la Constitución.

"Esa siempre fue la posición del Gobierno. Yo creo que buena parte de la delegación de las Farc siempre lo entendió. El más terco y obtuso en esto de muchas otras cosas siempre fue 'Iván Márquez', pero en los últimos meses, semanas de la negociación, Humberto de la Calle se sentó con él nuevamente y le dijo: 'Mire, esto no va a ocurrir, no va a haber'. Y él aceptó y todo el mundo sabía que Constituyente no iba a haber", detalló Sergio Jaramillo en Noticias Caracol.

Sobre el Partido Comunes, que reúne a los líderes de las extinta Farc, Noticias Caracol conoció que todavía no realizarán un pronunciamiento oficial porque tendrán una reunión este unes, 27 de mayo, para tratar esta coyuntura, pero afirmaron el rol de Álvaro Leyva jamás fue de negociador plenipotenciario y que sólo cumplió con su labor de asesor.

