Si hicieron reformas para financiar desarme de pocos, cómo no ahora por los más vulnerables: Duque

Este viernes, el presidente Iván Duque participó de la Asamblea Ordinaria de Afiliados Augura desde Casa de Nariño, donde se refirió indirectamente al proceso de paz encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos, asegurando que si en gobiernos pasados se hicieron reformas tributarias para financiar el desarme de unos pocos que estaban en la ilegalidad, cómo no se harán ahora para financiar las necesidades de los más vulnerables.

“Si en el pasado se hicieron reformas fiscales para financiar la desmovilización, el desarme y la reinserción de unos pocos que estaban con armas en contra de las instituciones y con esas banderas se promovieron decisiones fiscales de gran trascendencia, cómo no lo vamos hacer hoy por los más pobres de nuestra sociedad, cómo no lo vamos a hacer hoy por quienes más lo necesitan, como no lo vamos hacer hoy para seguir sorteando la adversidad de una pandemia y alcanzando la vacunación masiva, la reactivación segura y un agenda social del país”, dijo.

Insistió en la necesidad de aprobar esta reforma asegurando que de esta iniciativa dependen otras y dijo que solo los demagogos y los populistas aplazarían la implementación de estos cambios para estabilizar las finanzas del país luego de la pandemia.