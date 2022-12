“Si no asiste al Congreso, iremos a la Procuraduría”: representante Ocampo a directora del ICBF

En medio de las críticas que desde diferentes sectores de la oposición y del Gobierno han manifestado contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, la funcionaria había sido convocada a una sesión de control político en la Comisión Primera de la Cámara, evento al que no asistió.

Baracaldo debía responder por cuenta de las dificultades que estaban enfrentando los centros de atención de menores en condición de discapacidad, a cargo del ICBF. No obstante, al comenzar la sesión la secretaria de la Comisión leyó una excusa en la que delegaba su participación al subdirector general de la entidad, Juan Carlos Urrutia.

“Lamentable que no esté la directora del ICBF, lamentable. Tengo muchos reparos frente a la gestión que se está desarrollando en el país. Tenemos muchas dudas, muchas incertidumbres y muchos reparos. Nosotros defendemos el temas de madres comunitarias, defendemos a señoras que han criado niños de manera solidaria y muchas de estas señoras no pueden mantener un contrato que hoy esta señora mando media ración en diciembre, no una ración completa para los niños y no tendrán ración alimentaria para vacaciones; y lamentable que ella no esté aquí”, sostuvo Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Ocampo señaló que este tipo de actuaciones no pueden ocurrir en el Gobierno del cambio y que si la funcionaria no aparece a las citaciones de los congresistas, tendrán que acudir a la Procuraduría.