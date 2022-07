Si no descubrió nada estando en la Contraloría, es inepta o cómplice: Bolívar sobre María F. Rangel

En diálogo con Blu Radio, el senador Gustavo Bolívar habló sobre la polémica que ha generado la lista de nombres para nuevo contralor general, la cual ha revelado una pelea pública entre los militantes del Pacto Histórico. Según dijo, algunos de los candidatos propuestos son parte de la cuota del contralor actual, Felipe Córdoba.

Bolívar mencionó que, para él, los 10 elegibles a contralor no tienen una hoja de vida “brillante”, como lo asegura Roy Barreras, con quien ha tenido grandes diferencias respecto a esta elección, la cual aún no ha anunciado el presidente electo, Gustavo Petro.

Publicidad

“Yo le dije (a Roy Barreras) que a mí me parecía lo contrario , que esa lista había sido manipulada por el actual contralor para que, ocho o nueve de los candidatos, sean de la Contraloría, de su resorte. Además, encontramos esos mismos fallos del Tribunal de Cundinamarca, los cuales venimos advirtiendo, que no se respetó los tiempos ni la cuota de género”.

Sobre María Fernanda Rangel, una de las figuras fuertes para asumir como nueva contralora , dijo que era “inepta o corrupta” por no darse cuenta de muchos de los hechos de corrupción revelados durante estos años, en los cuales trabajó en la Contraloría.

“No la conozco, no tengo nada en contra de ella, pero, simplemente, si lleva varios años en la Contraloría y no descubrió todos estos entuertos que si descubren los periodistas, me hace pensar o que es inepta o que es cómplice, esas cosas no se pueden dejar pasar. Necesitamos un contralor o contralora muy pila”, sostuvo.