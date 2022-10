Si no me cumple armo la revolución del siglo: vendedora que regañó a Peñalosa

“Hablé con dos personas del Ipes (Instituto Para La Economía Social) y me prometieron que me van a dar un módulo por la Carrera 12 y el alcalde prometió que cuando me entreguen el módulo él me va a ayudar con un capital para que yo surta el módulo y pueda trabajar”, narró la mujer (Lea también: Video: Rechiflas a Enrique Peñalosa en la Carrera Séptima ).

Publicidad

Dijo que confía en que el mandatario local cumpla su palabra y le entregue el módulo.

“Vamos a ver si él cumple, porque si Peñalosa no me cumple yo hago que él cumpla la palabra, yo armo la revolución del siglo, hago un plantón con todos los vendedores”, advirtió Ana Isabel.

Publicidad

En diálogo con Mañanas BLU, Hernández confesó que discutió con Peñalosa porque estaba “bastante indignada y dolida” luego de que fuera sacada de la vía pública donde trabajaba.

Publicidad

“Yo le reclamé a él (el alcalde Enrique Peñalosa) y él no me respondía. Yo no sabía que me estaban grabando en televisión. Luego me llamaron para que me reuniera con el alcalde y le pedí disculpas con el alcalde porque le dije que ojalá lo atracaran pero me arrepiento y le pedí perdón a él y a Dios”, explicó la mujer (Lea también: Es falso que nos hayan dado soluciones: vendedor ambulante desalojado en Bogotá ).

La vendedora ambulante, que comercializa café en las calles de la capital, relató además que le creyó y confía en que Peñalosa va a cumplir.

Publicidad

“Le creí y creo que no está mintiendo cuando me dio la respuesta de que él no mandaba a atropellar a los vendedores y puso cara de sorpresa, él quiere recuperar el espacio público pero lo del desalojo es más que todo a las personas que venden ropa. Que él nunca ha dicho que saquen a los vendedores de fruta o de tinto”, finalizó.

Publicidad

Se espera que en las próximas semanas el Instituto Para La Economía Social le otorgue uno de los módulos plateados que hay en varias calles de Bogotá donde son organizados los vendedores ambulantes.