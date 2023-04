"Sí o no, votaremos la reforma a la salud en bancada": Efraín Cepeda, presidente Partido Conservador

El Partido Conservador dará a conocer su posición oficial sobre si apoyan o no la reforma a salud el próximo martes, 11 de abril, según señaló su presidente, Efraín Cepeda, en diálogo con Mañanas Blu. En ese sentido, recalcó que será una decisión en bancada, lo que va en contravía a lo que expuso el representante Gerardo Yepes , quien sí firmó la ponencia.

“Dentro de la bancada no he visto a ningún parlamentario que esté protegiendo a las EPS. El Partido Conservador lo que defiende es la salud de los colombianos”, puntualizó Cepeda en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Según dijo, la decisión del partido será “obligatoria” y de toda la colectividad. Por lo que será un completo sí o no. Justamente, mencionó que “si bien no estamos en la gloria, tampoco en el infierno”, haciendo referencia a que siguen sobre la línea de “construir sobre lo construido”.

Publicidad



“La decisión oficial y de fondo de bancada, que será obligatoria, se tomará el martes 11, y no será, les aseguro, para dejar libertades. No vamos en líneas medias, vamos en el sí o en el no o se acogen nuestras recomendaciones o no estaremos”, aseveró.

Sobre el debate de la reforma a la salud, que ya fue radicada, el presidente del Partido Conservador aseguró que “no están recogidos” los puntos que expresaron los partidos en la reunión que se sostuvo con el presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho.

Polémica en el Partido Conservador por Gerardo Yepes, ¿qué respondió?

Publicidad

El representante del Partido Conservador por el departamento del Tolima, Gerardo Yepes, ha sido objeto de críticas por su cambio de posición en relación con la reforma a la salud. En diálogo con Mañanas Blu, Yepes explicó que nunca ha dicho que no aprueba la reforma a la salud en Twitter, sino que ha expresado sus diferencias con lo que planteaba el Gobierno. Esto en referencia a un viejo trino suyo en el que criticaba el proyecto de la ministra Corcho.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: