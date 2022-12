"Si su Soat se venció no saque el carro o la moto": mintransporte aclara que multas siguen vigentes

El pasado 23 de noviembre, en el marco del encuentro nacional organizado por la Federación Nacional de Municipios, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se refirió a una posible condonación y perdón de multas a los motociclistas que han tenido problemas para adquirir su seguro obligatorio en el periodo del junio y noviembre, esto porque, según explicó, no fue culpa de los conductores, sino del Estado, que no les exigió a las aseguradoras una disponibilidad para cubrir la demanda.

Frente al tema, el ministro Reyes aclaró en conversación con Mañanas Blu que pese a lo anterior conocido, el Soat es una normatividad de tránsito que se seguirá exigiendo y las autoridades respectivas podrían generar una multa a quienes no lo tengan.

"Eso no es una posibilidad, porque es una norma legal que impone la obligación de cualquier conductor de vehículo de cualquier naturaleza, de motocicleta de portar el Soat. Entonces, en la medida que estamos en el proceso de la expedición del decreto y que se rebajen las tarifas, el tema es no sacar el vehículo o la motocicleta si el Soat se venció o hacerlo, si hay urgencia, pagando el pleno de la tarifa", expresó el ministro Reyes.

Otro de los puntos en los que no era claro el proceder de los ciudadanos ante una posible multa de tránsito y una condonación de dichas deudas; Reyes explicó que una persona debe demostrar que en los últimos cuatro meses intentó obtener el Soat, pero que le fue imposible conseguirlo.

Lo que quiere decir que las personas deben certificar que intentaron conseguir el seguro, pero que por culpa de las plataformas, no lo adquirieron.

"Si a una persona le impusieron un comparendo en los últimos cuatro meses desde que encontramos la medida y tiene una constancia, una prueba de que hizo todas las diligencias para obtener el Soat, por ejemplo un pantallazo en la página web donde entra a sacar el seguro y sale que no se expide, con eso vamos a oficial a las inspecciones de Policía, a las direcciones de tránsito en todo el territorio nacional para que se tenga presente a la hora de cobrar el comparendo", explicó el ministro.

Es decir que solamente en los casos que la persona certifique que intentó conseguir el seguro obligatorio, pero no lo logró.

