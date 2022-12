Adres expediría el Soat en Colombia, anuncia mintransporte

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) será la entidad que expida el Soat en Colombia, anunció el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevista con Mañanas Blu. El funcionario aseguró que este jueves el Ministerio de Hacienda expedirá el decreto que subsidiará el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito.

"Estamos trabajando en una medida legislativa para modificar el tema, que anunciaremos apenas llevemos la propuesta al Congreso de la República. Primero necesitamos resolver lo del decreto este jueves, pero la idea nuestra es caminar hacia una expedición vía la Adres. Sería la Adres la que expediría las pólizas de Soat. Eso implicaría una modificación de las competencias de la entidad", declaró el funcionario.

Publicidad

De acuerdo con el ministro de Transporte, una vez se concrete el articulado para su estudio en el Congreso, se revelarán los detalles al país. "Es un tema que estamos trabajando todos los interesados en el sector: salud, hacienda, la Superintendencia Financiera y esperamos dársela a conocer al país cuando llevemos la propuesta al Congreso", añadió.

Según Reyes, la propuesta se está trabajando, pero no confirmó si ya se socializó con Fasecolda, gremio de las aseguradoras. Adicionalmente, el funcionario aseguró que de acuerdo con las cifras, podría evidenciarse una operación de no expedición a pleno de pólizas del Soat.

"Nosotros preguntamos unas cifras de lo que han sido las ventas de Soat en 2021 y 2022 y son cifras relativamente similares, a pesar de que creció el parque automotor, lo cual demuestra que hay alguna operación de no expedición a pleno de las pólizas, pero esperamos que hoy podamos empezar a tener la plena garantía de las aseguradoras", indicó.

Publicidad

El ministro de Transporte hizo un llamado a la calma a los motociclistas , que anunciaron movilizaciones en medio de la impaciencia por la posible postergación del beneficio del descuento del 50% en el Soat.

"A mí me aterra y me sorprende la incredulidad. Claro que esa es generada por los gobiernos pasados. Ni siquiera ha pasado el primer día y ya están anunciando protestas. Lo único que hago es un llamado a que no pierdan la confianza. El Gobierno les ha anunciado que las medidas se van a expedir y lo único es un par de horas de paciencia, estamos en los límites del tiempo", concluyó el funcionario.