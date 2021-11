Siento que traje a mi mamá y dejé a mi papá solo: estremecedor relato de hijo de los esposos Angulo

Helmuth Angulo, hijo de los esposos Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda , secuestrados en abril del 2000 por la guerrilla de las Farc, relató en El Radar la odisea que ha pasado durante los últimos 20 años para conocer el paradero de los restos de sus padres.

Recientemente, tras una intensa búsqueda, en zona rural de San Juanito, Meta, se hallaron los que serían los restos de Carmenza Castañeda; sin embargo, si bien da algo de tranquilidad para Helmuth, también causa impotencia y dolor, pues los restos de don Gerardo aún están desaparecidos.

Según Angulo, no fue para nada fácil, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, llegar al punto donde se encontraron los posibles restos de su madre.

“Me dicen que se encuentra un cráneo, ver el cráneo no es fácil, ellos empiezan abrir campo para retirar los restos de mi mamá, se encuentran una bota, había un saco vinotinto que mi papa lo llevaba, pero nos ayudó porque encontramos hasta la marca del saco”, dijo.

“Se empieza abrir campo, van sacando huesito por huesito, se va armando en una mesa al lado, se encuentran varias cosas de vestigios de cómo fueron asesinados, no lo quiero contar, pero lo que se vivió ahí no fue nada fácil. Creemos que la forma como los asesinaron no fue muy…, pero le llega uno a la cabeza qué pasó”, señaló con la voz entrecortada.

Helmuth aseguró que los restos encontrados son de su madre porque, además de la ropa, se halló una joya que era de ella. “Para mí es mi mamá, se encontró un arete que era de mi mamá. (…) Mi viejita estuvo ahí”, afirmó.

No obstante, la tranquilidad no es completa porque los restos de Gerardo Angulo no aparecieron.

“Nunca tuve un plan B si se encontraba un solo cuerpo. (…) Se llenó esa montaña de agujeros, pero no fue posible encontrarlos. Eso me pega bastante. Mis papás fueron muy unidos durante su vida. Siento que me la traje y lo dejé solo arriba, a veces siento que la embarré, siento que no debí haberla traído y haberla dejado acompañándolo, pero ya no podía decírselo a la Unidad de Búsquedas”, reconoció.

Angulo agregó que la posibilidad de no encontrarlos es muy alta: “Si no los encontramos regresamos a mi mamá allá”.

Escuche la entrevista completa en El Radar: