Sigue la barrida de técnicos en MinHacienda: 27 cambios altos cargos en un mes

Continúa la salida de funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, y en los últimos días se han nombrado oficialmente a 27 funcionarios de alto rango entre asesores, subdirectores y directores de área, según las resoluciones publicadas hasta el 4 de noviembre.

Uno de los casos más importantes ocurre al interior de la Dirección de Presupuesto, encargada de maniobrar la asignación de recursos en medio de la crisis fiscal del Gobierno.

Dos fuentes distintas le confirmaron a Blu Radio la salida del subdirector de Análisis y Consolidación Presupuestal, José Sebastián Cubillos, y de la subdirectora de Promoción y Protección Social, Johana López Silva, a quien le pidieron que renunciara y entregara su puesto el mismo día, además de otros asesores.

Las diferencias en torno al proyecto de ley de presupuesto para 2026 fueron uno de los detonantes de las salidas.



Por otro lado, el Ministerio de Hacienda le está abriendo paso a la contratación de asesores en la Dirección de Presupuesto que no necesariamente sean economistas ni expertos en presupuesto. En la lista podrían entrar arquitectos, ingenieros ambientales, agrónomos, antropólogos, artistas, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, periodistas, médicos o maestros.

“Estas áreas aportan conocimientos técnicos y estratégicos para el ordenamiento territorial alrededor del agua, la planificación urbana sostenible, la gestión ambiental y la seguridad alimentaria, y son esenciales para garantizar justicia social, equidad en el acceso a servicios, y el respeto por los derechos humanos en la implementación de políticas públicas, así como para la eficiencia en la gestión de recursos, asegurando que las metas del plan se cumplan con transparencia y sostenibilidad, y permitiendo que la estructuración presupuestal coincida con las metas institucionales a nivel de preparación y ejecución del Presupuesto Público Nacional", señala la resolución de modificación del manual.

"Finalmente, se incluye la función de participar en espacios de discusión en el marco de las políticas de construcción de paz, derechos humanos y la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de la violencia, en el marco de la importancia de las actividades de relacionamiento de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional con otras entidades en los temas señalados”, agrega la resolución.

La inclusión de profesiones liberales en los manuales de funciones de áreas técnicas de los ministerios se ha dado también en el Ministerio de Minas y Energía, usando argumentos similares.

En septiembre, Blu Radio había informado sobre la salida de asesores del Viceministerio Técnico, y en ese momento el viceministro, Leonardo Pazos, negó la existencia de motivaciones políticas. Sin embargo, varios de los que se fueron lo hicieron por diferencias sobre el manejo que se le está dando al viceministerio