Sigue la barrida de técnicos en MinHacienda: 27 cambios altos cargos en un mes

Entre las bajas más sensibles están dos subdirectores de Presupuesto. Además, el gobierno modificó el manual de funciones para que puedan entrar a la entidad filósofos, antropólogos y hasta artistas.

Sigue la barrida de técnicos en MinHacienda: 27 cambios altos cargos en un mes
Sigue la barrida de técnicos en MinHacienda: 27 cambios altos cargos en un mes
Foto: Ministerio de Hacienda
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

