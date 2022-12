El Instituto Nacional de Salud, INS, informó en la mañana de este 25 de diciembre que Colombia ya alcanzó la cifra de 466 personas quemadas por el uso irresponsable de pólvora, es decir, la noche de Navidad dejó 68 personas lesionadas. Del total de los casos 171 son menores de 18 años y de ellos al menos 15 estaban bajo los efectos del alcohol.

Para estas fechas, en el 2021 se registraron 588 personas quemadas con pólvora y dos fallecidos, lo que representa una disminución del 20.75 % y hasta el momento en el país no se han registrado víctimas mortales .

Por regiones, donde más se registran casos es en Antioquia , con 53, le sigue Bogotá con 50, Nariño con 31, Cauca con 28, Córdoba con 24, finalmente Cundinamarca y Santander con 20.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá informó que según el seguimiento realizado en la red hospitalaria durante el día 24 y la madrugada del 25 de diciembre (con corte a las 6:00 de la mañana), se registraron 3 casos de personas lesionadas con pólvora, son dos adultos y un adolescente de 15 años.

En Cundinamarca, las autoridades del departamento informaron que van 17 casos de personas quemadas con pólvora en esta región del país, de esos, nueve son adultos y ocho menores de edad. Además, de los más de 100 municipios que tiene Cundinamarca, estos casos se han presentado en 16, como en Cabrera, Cajicá , Cota, El Rosal, Facatativá, Fusagasugá, Girardot , Madrid, Zipaquirá , entre otros.

El licor adulterado también sigue dejando víctimas en ese departamento, van un total de ocho casos de intoxicación por metanol, de esos, cinco han fallecido y dos personas fueron dadas de alta, estos casos se presentaron en el municipio de Soacha.

¿Cómo identificar una botella de licor adulterado?

Autoridades sanitarias recomiendan tener en cuenta las siguientes medidas antes de comprar o consumir cualquier tipo de bebida alcohólica:

• Revise que la botella o empaque no haya sido manipulada y que no tengan golpes o abolladuras.

• La tapa debe estar fija y sin goteos.

• Verifica que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados. No deben estar rotos o presentar mal aspecto.

• Si el envase de la bebida alcohólica es de cartón con cubierta en aluminio, revise que las pestañas de los costados estén bien pegadas.

• Observe que el contenido de la botella y el color correspondan al tipo de licor. La manera correcta es revisar la botella a contraluz, así puedes identificar que el líquido esté libre de residuos o cuerpos extraños que no debe contener.

• La información declarada tanto en las etiquetas como en envases, tapas y estampillas debe corresponder al mismo producto. También debe indicar la fecha de vencimiento y contar con el registro sanitario del Invima.

• Si sospecha de alguna inconsistencia en la botella de la bebida alcohólica, no la consuma.

• Llame a la Línea 123 de emergencias y denuncia cualquier irregularidad en las botellas de bebidas alcohólicas, así como la venta o manipulación sospechosa. Ten en cuenta que te atenderán con total discreción, es decir, que tus datos serán confidenciales.