Tenemos todo el interés para avanzar en un nuevo acuerdo: Óscar Iván Zuluaga

El director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, aseguró que en las reuniones que sostendrán con el Gobierno se buscará discutir sobre “temas concretos” sobre los cuales ya se han manifestado públicamente.



“El Gobierno sabe cuáles son nuestras observaciones sobre tierras, tribunal especial, elegibilidad, observaciones todas que se conocen públicamente”, dijo Oscar Iván Zuluaga.



Agregó que la idea de estos encuentros era “apoyarnos y buscar avanzar en ese nuevo acuerdo que permita incorporar las modificaciones de fondo a esos acuerdos que movilizaron a los colombianos a votar por el NO”.



Sobre los plazos que tendrán para poder adelantar una nueva negociación, aseguró que ese será uno de los puntos más importantes que se abordaran con los representantes del Gobierno, y agregó que desde el Centro Democrático tienen toda la voluntad para sacar adelante los acuerdos que en su gran mayoría ya se han discutido.



“Eso es lo que tenemos que discutir, tenemos toda la voluntad, actuamos con toda responsabilidad la visita fue por iniciativa del presidente Uribe, no es que Santos haya llamado a Uribe, entonces eso muestra el interés para avanzar en un nuevo acuerdo para buscar las bases que permita lograr una paz que una a todos los colombianos”, dijo Zuluaga.



Por último, indicó que frene a la reforma tributaria que presentará el Gobierno aún no tienen una posición clara pues no se tiene un texto oficial sobre el cual se puedan pronunciar.