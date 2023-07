Tenemos zonas donde hacer política es ponerse encima una lápida: Centro Democrático

Los riesgos que están enfrentando los diferentes aspirantes a las elecciones regionales, frente al recrudecimiento de la violencia de grupos armados ilegales, llevó a que desde el Centro Democrático denuncien que ya hay zonas completamente vedadas para el desarrollo de su actividad política.

En varios municipios de departamentos como Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, la actividad de los integrantes de la oposición se ha visto amenazada por grupos como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, entre otros.

“Tenemos unos casos críticos donde hacer política en cabeza del Centro Democrático es prácticamente colgar una lápida en sus aspirantes y candidatos. Departamentos como el Putumayo, Arauca, Caquetá, una gran parte del Norte de Santander, unas zonas de Antioquia; es decir, hemos visto cómo estas zonas que de alguna u otra manera tenían en unos pequeños sectores dificultades para tener candidatos, hoy hemos visto cómo se viene ampliando y la explicación es una sola, y es que los grupos narcoterroristas y narcotraficantes que hoy están sentados con el Gobierno, pues nos están impidiendo ejercer y defender nuestras tesis en el escenario político”, señaló Gabriel Jaime Vallejo, secretario de la colectividad.



Desde el partido de oposición describen que el Gobierno nacional no les ha dado plena tranquilidad de que van a actuar en contra de este tipo de amenazas.

“Lo único que hemos visto hasta el momento es que el gobierno no está garantizando que en estos departamentos se pueda ejercer libremente la participación política. Ya estamos en mitad de julio, estamos a escasos meses de las elecciones de octubre, que son elecciones definitivas porque son las elecciones territoriales, y yo la verdad creo que aquí no va a pasar nada. Dios no lo quiera, vayan a empezar a matar y asesinar líderes políticos con ocasión a su participación en el ejercicio democrático”, concluyó Vallejo.

