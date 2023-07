"Tengo la información de que Estados Unidos no hará más monitoreo de cultivos ilícitos": minjusticia

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que, aunque Estados Unidos suspendió el monitoreo de cultivos ilícitos, estos análisis no afectarán la política antidrogas del país.

“Tenemos varios índices de medición. Uno, que lo contratamos anualmente con Naciones Unidas y otro que hace nuestra policía. Este otro, tercero, que ha venido realizando las autoridades de Estados Unidos, tengo la información de que este año no se presentará informe, no se hizo el monitoreo, no sé si en el futuro lo seguirán haciendo”, dijo el jefe de carteta.

La decisión de suspender el monitoreo correspondería a una decisión del Gobierno norteamericano de enfocar sus esfuerzos en la lucha contra el fentanilo.

Según el informe de la ONU de octubre de 2022, Colombia es el mayor productor de coca en el mundo, con un aumento del 43 % frente al año inmediatamente anterior, llegando a un área de 204.000 hectáreas sembradas.

La embajada de Colombia en Estados Unidos respondió a través de un breve comunicado donde destacó que continua la “estrecha colaboración bilateral basada en la confianza y el mutuo compromiso” y destacó que en esta relación el objetivo es atacar la “economía de las drogas ilegales”.

En línea con estos principios, el presidente Gustavo Petro propone una nueva política de drogas en Colombia, que busca reducir las vulnerabilidades asociadas a la producción y uso de sustancias psicoactivas, así como las capacidades de las organizaciones multicrimen.

Frente a este reporte, el director de la Policía, general William Salamanca, indicó que esta decisión no afecta la política antidrogas del país, porque la institución y el país cuentan con su propio sistema de control y monitoreo.

