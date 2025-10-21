Tensión en el gabinete: Petro peleó con minvivienda y echó a viceministro en vivo

El presidente Gustavo Petro realizó este martes un nuevo consejo de ministros para hacer un balance de los proyectos del Gobierno. La jornada estuvo marcada por la tensión y los regaños al gabinete. En primer lugar, al embajador Daniel García Peña, porque, según el mandatario, el presidente Donald Trump se ha dejado engañar por el senador republicano Bernie Moreno, quien, dijo, busca provocar choques con Colombia. Su cuestionamiento fue que el embajador no ha llevado un mensaje directo al jefe de Estado estadounidense.

“Es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump”, dijo el presidente, al convocar movilizaciones para este viernes.

“Señor embajador, lleve las razones, pero por donde toca, porque esa oportunidad de dialogar con argumentos siempre hay que mantenerla o terminamos en una masacre del pueblo latinoamericano que debemos, como Gobierno, evitar”, agregó.

El otro regaño fue para la ministra de Vivienda, Helga Rivas, por el presupuesto de la cartera destinado al agua potable. El presidente aseguró que hay politiquería en la construcción de acueductos e, incluso, echó en vivo y en directo al viceministro de Agua, Edward Libreros.



Video del momento exacto cuando Petro echa a su viceministro en vivo

“Estuve hablando hace poco de nuestro programa Basura Cero y no han sacado el régimen tarifario porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto. Por eso es que el acueducto Cereté - Ciénaga de Oro no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficie a los recicladores y consumidores, y se acabó, no va más, hermano. Este Gobierno no vino a obedecerle a los gremios”, dijo el mandatario.

La ministra no solo cuestionó el bajo presupuesto que le han asignado, y que se haya priorizado la compra de aviones, sino que también defendió a su viceministro, señalando que no es responsable de la ausencia de un acueducto en esa región. Agregó que esto se debe a que, en tres años de gobierno, no se ha terminado de nombrar a los comisionados de la CRA.