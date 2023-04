“Toda la vida me han sido infiel”: congresista que impulsa ley de Cero Cachos

La senadora del Partido Liberal Karina Espinosa radicó un proyecto de ley en el Congreso denominado Cero Cacho, con el que, según argumentó, busca reconstruir el tejido social desde la educación en niños y niñas. En diálogo con Mañanas Blu mencionó que las infidelidades, entre otros problemas, “están destruyendo la sociedad”.

Según explicó, la infidelidad es parte de lo que ocasiona los muchos casos de violencia en el país y con su iniciativa pretende combatirla, como se ha hecho con el bullying o las drogas. En ese sentido, aseguró que también se convierte en un problema de salud pública por lo que desencadena.

“La infidelidad está generando violencia, depresión, suicidios y todos los días ocurre esto, entonces no podemos cerrar la mirada; es una labor de todos”, puntualizó la senadora.

A la pregunta de si alguna vez la han engañado, Espinosa respondió que sí y que, justamente esas situaciones en su vida, le han causado depresión y la han afectado, por lo que ahora quiere “combatir” con esas infidelidades en la sociedad.

“Toda la vida he estado rodeada de hombres infieles y esta cultura de la moda del cacho, que se volvió normal en nuestra sociedad, es lo que queremos combatir y prevenir porque está haciendo mucho daño. Soy hija de padres separados también, sufrí mucho y me deprimí mucho, me he sentido triste”, contó.

Agregó que, en una ocasión, alguien le dijo que luchar contra los “cachos” era algo imposible, pero que, al igual que se ha hecho con las drogas, se puede hacer y eliminar de la cotidianidad, esto, insistió, desde las bases de la educación en las aulas.

“Es una apuesta que tenemos que hacer, reconstruir nuestro tejido social con leyes, con las herramientas que tengamos. Es el momento de que Colombia le apueste desde las instituciones educativas”, indicó la senadora Karina Espinosa.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: