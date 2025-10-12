En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Trabajo policial, clave en baja de homicidios en Barranquilla: general Edwin Urrego

Trabajo policial, clave en baja de homicidios en Barranquilla: general Edwin Urrego

El comandante del área Metropolitana destacó que en la disminución de más del 50% de los homicidios en septiembre, solo un 17% se puede atribuir al acuerdo temporal entre bandas criminales.

General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.
Foto: Policía Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Si bien, durante el pasado mes de septiembre, Barranquilla y su área metropolitana registró una significativa reducción de los homicidios, que estuvo por encima del 50% comparado con el mismo mes del 2024, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana (Mebar) enfatizó que solo el 17% de esta disminución se puede atribuir a la tregua que firmaron Digno Palomino, líder de la banda ‘Los Pepes’ y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, jefe de los ‘Costeños’.

“Cuando empezamos a revisar los análisis de los avances investigativos, de las informaciones de inteligencia y comparamos las acciones delincuenciales que venían cometiendo estas estructuras, de lo que tenemos conocimiento para el mes de septiembre, podemos decir que se presentó una reducción del 17% que podría uno atribuirle a la tregua”.

Le puede interesar:

  1. camilo pineda.png
    Camilo Pineda, delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
    Suministrada.
    Caribe

    ‘Castor’ y Digno palomino podrían ser trasladados a cárceles de Barranquilla

  2. Nuevo estadio Metropolitano.jpg
    Así sería la nueva fachada del estadio Metropolitano de Barranquilla.
    Tomado de X @AlejandroChar
    Caribe

    Abren licitación para obras de ampliación y remodelación del estadio Metropolitano

El oficial enfatizó que la reducción de las muertes violentas en su gran mayoría es atribuible al trabajo que se ha venido realizando desde las instituciones para combatir la delincuencia, a través del fortalecimiento de la capacidad operativa.

El general Urrego recalcó que esa disminución del 55% para Barranquilla y 50% en la Metropolitana se debe al “trabajo sistemático, continuo mes a mes, que se ha venido realizando con todas estas estructuras desde que se empezó a fortalecer toda la capacidad institucional".

Cifras entregadas por el comandante de la Mebar a inicios de septiembre señalaban, por ejemplo, que de los 100 sicarios detenidos en el último año, 93 fueron capturados y 7 neutralizados. Así mismo, 14 de esos sicarios están relacionados con 115 homicidios.

El oficial también recordó que en toda el área metropolitana, además de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, delinquen más grupos como 'Los Papalópez' y el 'Clan del Golfo'.

Lea también:

  1. pelea policía de tránsito.jpg
    Momento en que el policía es atacado.
    Captura de video aficionado
    Caribe

    Atacan a piedras y palos a policía de tránsito por inmovilizar una moto en Barranquilla

Precisamente el jueves pasado Barranquilla fue escenario de la primera mesa de trabajo entre funcionarios del Gobierno nacional vinculados a la Consejería Comisionada de Paz (CCP) como el comisionado Otty Patiño, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; alcaldes y representantes del área metropolitana; autoridades, gremios y academia en el marco de la fase exploratoria de los diálogos con las estructuras criminales de Los Pepes y Los Costeños, que operan en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Publicidad

Un día después, el alto Comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo un encuentro a puerta cerrada con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien se ha mantenido distante al pacto entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Barranquilla

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad