Trabajo policial, clave en baja de homicidios en Barranquilla: general Edwin Urrego

Si bien, durante el pasado mes de septiembre, Barranquilla y su área metropolitana registró una significativa reducción de los homicidios, que estuvo por encima del 50% comparado con el mismo mes del 2024, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana (Mebar) enfatizó que solo el 17% de esta disminución se puede atribuir a la tregua que firmaron Digno Palomino, líder de la banda ‘Los Pepes’ y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, jefe de los ‘Costeños’.

“Cuando empezamos a revisar los análisis de los avances investigativos, de las informaciones de inteligencia y comparamos las acciones delincuenciales que venían cometiendo estas estructuras, de lo que tenemos conocimiento para el mes de septiembre, podemos decir que se presentó una reducción del 17% que podría uno atribuirle a la tregua”.

El oficial enfatizó que la reducción de las muertes violentas en su gran mayoría es atribuible al trabajo que se ha venido realizando desde las instituciones para combatir la delincuencia, a través del fortalecimiento de la capacidad operativa.

El general Urrego recalcó que esa disminución del 55% para Barranquilla y 50% en la Metropolitana se debe al “trabajo sistemático, continuo mes a mes, que se ha venido realizando con todas estas estructuras desde que se empezó a fortalecer toda la capacidad institucional".



Cifras entregadas por el comandante de la Mebar a inicios de septiembre señalaban, por ejemplo, que de los 100 sicarios detenidos en el último año, 93 fueron capturados y 7 neutralizados. Así mismo, 14 de esos sicarios están relacionados con 115 homicidios.

El oficial también recordó que en toda el área metropolitana, además de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, delinquen más grupos como 'Los Papalópez' y el 'Clan del Golfo'.

Precisamente el jueves pasado Barranquilla fue escenario de la primera mesa de trabajo entre funcionarios del Gobierno nacional vinculados a la Consejería Comisionada de Paz (CCP) como el comisionado Otty Patiño, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; alcaldes y representantes del área metropolitana; autoridades, gremios y academia en el marco de la fase exploratoria de los diálogos con las estructuras criminales de Los Pepes y Los Costeños, que operan en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Un día después, el alto Comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo un encuentro a puerta cerrada con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien se ha mantenido distante al pacto entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’.