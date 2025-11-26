Tras alerta de FAA, Avianca reprograma vuelos de Colombia a Venezuela del 27 de noviembre

Las alertas encendidas por las autoridades continúan generando ajustes en la operación aérea entre Colombia y Venezuela, luego de las advertencias emitidas recientemente por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que llevó a varias aerolíneas a revisar y revaluar sus itinerarios.

En medio de este escenario, Avianca confirmó una nueva reprogramación de vuelos que estaban previstos para este jueves, 27 de noviembre, y anunció que los vuelos serán postergados para el viernes 5 de diciembre, mientras se mantiene el monitoreo de la situación.

La compañía informó que no se descarta que estas modificaciones puedan seguir presentándose en los próximos días, debido a que la medida se encuentra en constante evaluación y depende de las conclusiones de los estudios de seguridad que fueron acordados entre las aerolíneas y la Aeronáutica Civil. Ante este panorama, Avianca comunicó varias alternativas para los usuarios que tenían vuelos programados en la ruta hacia Venezuela.

Los pasajeros podrán optar por reprogramar el viaje en la misma ruta sin costo adicional, siempre que exista disponibilidad, y con la posibilidad de viajar hasta un año después, desde la fecha original del vuelo. También se habilitó la opción de cambiar el trayecto con origen o destino a Cúcuta sin cobros extra y sujeto a la capacidad en los vuelos disponibles. Quienes prefieran no tomar ninguna de estas alternativas tendrán la posibilidad de solicitar el reembolso correspondiente a los trayectos no utilizados.



La aerolínea recordó que todos estos cambios pueden gestionarse a través del contact center, los puntos de venta oficiales o las agencias de viaje en caso de que el tiquete haya sido adquirido por esta vía. Avianca reiteró que la atención a los pasajeros continuará siendo prioritaria durante el periodo que duren las revisiones de seguridad.