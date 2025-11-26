En vivo
Tras alerta de FAA, Avianca reprograma vuelos de Colombia a Venezuela del 27 de noviembre

Tras alerta de FAA, Avianca reprograma vuelos de Colombia a Venezuela del 27 de noviembre

La decisión se acoge a las alertas emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), tras el aumento de actividad militar en el país vecino. Mientras se garantiza la seguridad, las reprogramaciones podrían continuar.

