Última palabra la tienen los jueces: presidente Corte Suprema sobre liberaciones de Primera Línea

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Aroldo Wilson Quiroz, manifestó que las altas cortes no estarán involucradas en este proceso y que todo estará en cabeza de los jueces de la República, posición que comparte el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Jorge Luis Trujillo Alfaro, quien dijo que los jueces tienen la libertad y autonomía para decidir sobre liberaciones de integrantes de Primera Línea y que no se puede pasar por alto a la judicatura.

“La última palabra la tendrán los jueces y fiscales, independiente del reglamento que acaba de salir, me van a llegar por tutelas de ese tema y si me llego a pronunciar sobre esos temas me van a reacusar y además me apartarían de la toma de la decisión”, declaró el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Wilson Quiroz.

El presidente de la Corte Suprema aseguró que este tema apenas se está “cocinando” y que se debe permitir que este proceso avance para saber los roles que tendrían los gestores de paz.

Estos pronunciamientos los hicieron los magistrados de las altas cortes en el marco de la condecoración del Consejo Superior de la Judicatura, donde galardonaron a magistrados y funcionarios de la Rama Judicial y se pronunciaron sobre el decreto que definirá cuáles miembros de la Primera Línea saldrán de prisión para unirse al plan de reconciliación que propone el Gobierno y cumplir el rol de gestores de paz.

Esta comisión se reunirá para transmitirle las recomendaciones al presidente Gustavo Petro para que tome las decisiones sobre qué integrantes de la Primera Línea quedan en libertad.

