“Un momento desastroso, sentí mucho pánico”: testigo de la tragedia de El Espinal, Tolima

A medida que pasan las horas se conocen más testimonio de la tragedia de El Espinal, Tolima, que dejó cuatro personas muertas, entre ellas un menor de 14 meses, y más de 300 heridos tras la caída de ocho gradas de la plaza de toros.

En conversación con Blu Radio, Juan Esteban Santos Carvajal, quien estaba en una de las gradas, relató que perdió el conocimiento luego de que una de las guaduas lo golpeara. Además, necesitó ayuda de algunos policías para que lo sacaran del lugar de los hechos.

“Fue un momento muy desastroso, algo que nunca llegué a imaginar, sentí mucho pánico. En el momento en el que la guadua me pegó no me volví a acordar de más, hasta que volví a despertar”, detalló Santos Carvajal.

Por su parte, Gina Rojas, quien tenía una cantina debajo de las gradas que se desplomaron, afirmó que la guadua que se estaba usando para la construcción de la estructura no era la misma de los años anteriores.

“El manejo de la guadua, me parece que era una guadua que no estaba adecuada para construcción, se veía biche, no era la que siempre se ha manejado en años atrás”, dijo Rojas, quien también reconoció que no es arquitecta, pero sí le pareció un detalle difícil de dejar pasar.

Este lunes, en la Alcaldía de El Espinal, algunos organizadores se manifestaron pidiendo que les respondan por pérdidas económicas tras la caída de las gradas, pues invirtieron capital económico para este evento, que, infortunadamente, pasó de una fiesta a una tragedia.