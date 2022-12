Uribe y Pastrana se unen en campaña por el NO en plebiscito

Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana se reunieron este jueves para sellar una alianza en la campaña por el NO en el Plebiscito por la Paz.

En la reunión se definieron los detalles de la campaña por el NO y también se abordó la crisis en Venezuela:

Reunión con el Ex Pte Andrés Pastrana:conversamos sobre entrega de Colombia a la FARC y a Maduro que hoy asesina a la oposición — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 1, 2016

Los dos expresidentes han hecho una férrea oposición a los acuerdos alcanzados en La Habana con la guerrilla de las Farc.

Coincidimos con @AlvaroUribeVel en NO a la entrega de Colombia, su justicia, sus instituciones a Farc. Y sobre Venezuela contra la dictadura — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 1, 2016

Posteriormente, publicaron un video en el que hablan del apoyo a las marchas de la oposición.

Este miércoles, a través de una carta, Pastrana pidió a los conservadores votar NO en la elección, que se desarrollará el 2 de octubre.

Según el exmandatario, este proyecto ha generado división entre la bancada parlamentaria y los militantes de la colectividad, además, califica de golpe de Estado los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.

Mientras tanto, Uribe ha sostenido que la paz no está en juego en el plebiscito y que por lo tanto “votar NO, no significa ir en contra de la paz”.