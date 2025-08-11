”Vengo hoy con un gran dolor en el alma”: procurador por fallecimiento del Miguel Uribe

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, rindieron un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El funcionario aseguró que la entidad se mantendrá vigilante frente al proceso judicial por el crimen ocurrido.

En la sede de la Procuraduría General de la Nación, el procurador Gregorio Eljach Pacheco, acompañado de varios funcionarios, encabezó un acto simbólico en homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, recientemente fallecido. Durante el evento, se proyectó un video con momentos de su trayectoria política y se liberaron globos blancos como gesto conmemorativo.

El procurador Eljach lamentó profundamente la pérdida del senador y expresó: “Vengo hoy con un gran dolor profundo en el alma por la partida de Miguel Uribe. Él fue mi amigo, fuimos compañeros de tantas jornadas en el Senado de la República y en el Capitolio Nacional. Sé lo que miles, millones de colombianos están sintiendo en sus corazones porque yo también lo estoy sintiendo”.

En su intervención, reiteró el compromiso del Estado frente a la investigación: “Como Estado, tenemos que garantizar que los autores materiales e intelectuales paguen ante la justicia por el crimen que cometieron contra Miguel Uribe Turbay. La Procuraduría General de la Nación está vigilante en ese proceso desde los primeros instantes en que ocurrió el hecho”.

El procurador añadió que el asesinato representa un impacto para la institucionalidad. “Es una noticia muy mala para Colombia, para la familia de Miguel, para sus amigos y seguidores, pero también para la democracia colombiana. Ahí se fue un pedazo de instituciones, un atentado que alteró el orden interno, institucional en el Congreso de la República y que los colombianos venimos reclamando que cese este baño de sangre en que nos quieren meter”.

Según se informó, hacia las 4:00 de la tarde se tiene prevista la instalación de la cámara ardiente en el Capitolio Nacional.