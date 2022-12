Vi cuando el agente de Esmad le disparó en la cara: testigo de muerte en Duitama

Luis, un testigo que vio morir a un joven en medio de las manifestaciones de camioneros en Duitama, relató en BLU Radio cómo sucedieron los hechos. (Lea además: Policía confirma muerte de protestante del paro en enfrentamiento con Esmad ).

“Los señores del Esmad se nos acercaron. Él estaba hablando por celular y el señor del Esmad le hizo el disparo en la cara”, dijo.

Incluso manifestó que el número del agente que le disparó es el 473: “Lo vimos no solamente yo, sino también todas las personas que allí estaban”.



El testigo agregó que no es cierto que la persona que murió estuviera manipulando explosivos y que simplemente estaban en el lugar como espectadores.



“Había niños que estaban pasando y resultaron heridos”, puntualizó.



Mientras tanto, el subdirector de la Policía Nacional, general Ricardo Restrepo, dijo en Blu Radio no es cierto que haya sido un miembro del Esmad el que disparó.

“Si se sabe que fue responsabilidad de un policía, a la institución no le temblará la mano para entregarlo, pudo haber sido una explosión, un disparo de un sitio lejano. Puede haber muchas hipótesis, pero en cualquiera de ellas no me quiero equivocar”, enfatizó.

El hecho, materia de investigación, sucedió en el sector de La 42 cerca a Higueras, en Duitama.

Horas antes, las autoridades locales decretaron un toque de queda para menores de edad y ley seca en Duitama, entre otras medidas para reforzar la seguridad.

La muerte del joven se produjo horas después de que el gobernador del departamento de Boyacá, César Andrés Amaya Rodríguez, sufriera un accidente de carretera en una de las vías afectadas por el paro en esa región.