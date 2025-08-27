Vicepresidencia se pronuncia por presunto uso indebido de camioneta de la UNP

La Vicepresidencia respondió a la denuncia del concejal Daniel Briceño sobre un vehículo del esquema de seguridad de Francia Márquez que habría transportado materiales de construcción para un proyecto personal.

Explicaron que la vicepresidenta autorizó, con recursos propios, la instalación de una garita de vigilancia en su residencia y que, por determinación de uno de los miembros del esquema, se utilizó una de las camionetas para el transporte de los materiales.

En el comunicado, la Vicepresidencia aclaró que la logística del parque automotor del esquema de seguridad de la vicepresidenta y su familia es responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual coordina directamente a los funcionarios encargados de este servicio.

También señalaron que los esquemas de seguridad deben garantizar condiciones adecuadas para cumplir con la protección de los funcionarios del Estado, tanto en sedes oficiales como en sus residencias. Por ello, Márquez decidió financiar personalmente la construcción de una garita de vigilancia con baño incluido.

Finalmente, enfatizaron que la decisión de usar uno de los vehículos de la UNP para transportar los materiales fue tomada por un integrante del esquema de seguridad, y que corresponde a estos funcionarios el manejo de los automotores asignados a la protección de la vicepresidenta y su núcleo familiar.