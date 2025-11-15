VIDEO: agentes de policía resisten ataque de disidencias de las Farc en estación de Mondomo

El norte del Cauca amaneció bajo una fuerte oleada de violencia. En la madrugada de este viernes, la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, fue blanco de un prolongado ataque armado atribuido a las disidencias de las Farc.

Los uniformados, atrincherados dentro de las instalaciones, pidieron apoyo mientras resistían ráfagas de fusil y el lanzamiento de artefactos explosivos, entre ellos cilindros bomba. La comunidad también reportó el sobrevuelo de drones en la zona durante los hostigamientos.

Tomado de redes sociales.

El ataque, que se extendió por más de tres horas, dejó varias viviendas afectadas y un vehículo completamente destruido.

Hasta el momento, no se ha confirmado una cifra oficial de personas afectadas por el ataque; sin embargo, varias viviendas y locales comerciales resultaron gravemente afectados en el corregimiento.



Agentes de la policía son atacados por las disidencias de las Farc en el corregimiento de Mondomo

Videos grabados por los propios agentes registran los momentos de terror que vivieron los uniformados, buscando refugio mientras que solicitaban refuerzos. Al tiempo, las detonaciones retumbaban en el interior de la estación.



Además, los disidentes habrían obligado a conductores a atravesar sus vehículos sobre la vía Panamericana para impedir la llegada de apoyo terrestre, lo que obligó a las autoridades a reaccionar desde el aire para recuperar el control del orden público.

Aunque la situación ya fue contenida, el temor permanece entre los habitantes del corregimiento, que solo pudieron salir de sus casas tras el cese de los ataques para evaluar los daños causados en sus negocios y viviendas.

