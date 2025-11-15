En vivo
VIDEO: agentes de policía resisten ataque de disidencias de las Farc en estación de Mondomo

Los uniformados, atrincherados dentro de las instalaciones, pidieron apoyo mientras resistían ráfagas de fusil y el lanzamiento de artefactos explosivos, entre ellos cilindros bomba, en un ataque que duró aproximadamente tres horas.

Los agentes se encontraban atrincherados mientras eran atacados con ráfagas de fusil.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales.
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

