Violencia en Colombia es incapacidad del Gobierno de aplicar política de seguridad efectiva: Santos

El expresidente de Colombia y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habló para el emblemático diario brasileño O globo sobre cómo ve la ejecución del acuerdo de paz en las manos del actual Gobierno.

Para Santos, la administración del presidente Iván Duque, cuando se dio cuenta de que no podía ir en contra del acuerdo, continuó diciendo que estaban haciendo más que su Gobierno.

“Sería bueno que este entusiasmo llevara al Gobierno a dedicar más presupuesto y tener políticas más activas. En cualquier caso, el acuerdo no tiene vuelta atrás”, dijo.

Sobre los niveles de violencia que se han agudizado en algunas zonas del país y que han cobrado la vida de lideres sociales, el expresidente dice que le preocupan, pero aclara que no son culpa del acuerdo, sino de lo que él considera es, la incapacidad del Gobierno para implementar una política de seguridad que responda a este desafío.

“El problema es que hemos tenido ministros de Defensa que no conocen la diferencia entre un coronel y un sargento (…) Pero esta violencia no es culpa del acuerdo. Aquí falta una política de seguridad. Las Fuerzas Armadas y la Policía se politizaron. Colombia sigue teniendo mucha violencia y uno de los orígenes de esta violencia es el narcotráfico”, puntualizó.

A la pregunta sobre, ¿Qué hacer entonces con estos grupos violentos?, Santos considera que con el ELN se podría llegar a un acuerdo de paz, pero con otros reitera la necesidad de una política de seguridad.

“Muchos de estos grupos criminales, que querían llenar el vacío dejado por las FARC, ya existían, pero se multiplicaron. Esta violencia que estamos viendo en ciertas regiones, los asesinatos de líderes sociales, esto demuestra la incapacidad del Gobierno para aplicar una política de seguridad efectiva”, expresó.

Está totalmente convencido que el acuerdo no está en riesgo, que las FARC no volverán y que el proceso está protegido legalmente. Añade que los otros grupos violentos no son actores políticos.

Además, Santos se muestra optimista en esta entrevista sobre el futuro del acuerdo de paz y frente a las próximas elecciones de las que surgirá un nuevo Gobierno.

“Creo que el cambio de Gobierno será positivo para el proceso de paz, gane quien gane. Hoy todos están emocionados y dicen que implementarán el proceso. Soy optimista. Luego de esta prueba de fuego, de haber sobrevivido a un Gobierno hostil durante cuatro años, se fortalecerá el acuerdo”, afirmó.

Santos también recordó a la posición radical y para muchos impopular que ha adoptado en la lucha contra el narcotráfico.

“Yo soy la persona que erradicó más cultivos ilícitos, que más fumigó, que extraditó a más narcotraficantes, eran más de 1.400. Hoy estoy convencido de que la única solución a largo plazo es la legalización”, aclaró.

¿Incluyendo cocaína?

“Sí, coca también. He estado diciendo esto desde que fui presidente, pero sé que es impopular. Me dijeron que quería envenenar a los niños”, finalizó.

Para el expresidente, el próximo Gobierno tendrá un plan de vuelo. Según él, en el acuerdo están las soluciones a muchos de los problemas del país, que se vieron agravados por la pandemia.

