Ya está lista la terna para definir rector(a) de la Universidad de los Andes

El comité nominador designado por el comité directivo de la Universidad de los Andes ya tiene listos a los tres candidatos para ser el nuevo rector o rectora, esto después de que Alejandro Gaviria renunciara por lanzarse a la Presidencia de la República.

“Luego de analizar y evaluar las hojas de vida de un número significativo de candidatos internos y externos, a la luz del perfil definido para el cargo y de las consultas con distintos estamentos de la comunidad uniandina, el comité nominador acordó someter los nombres de Raquel Bernal, Ana María Ibáñez y Eduardo Behrentz a consideración de los miembros del Consejo Superior. Los tres cuentan con las características profesionales y académicas requeridas y cumplen con el perfil establecido para esta elección”, menciona el comité nominador.

Raquel Bernal cumple como la actual rectora encargada de la universidad, es profesora titular de la Facultad de Economía. Ph.D. en Economía de la Universidad de Nueva York y economista de la Universidad de los Andes. Su investigación se centra en economía social, economía de la educación, economía de los hogares, laboral, y los determinantes del capital humano sobre todo durante la primera infancia. Ha realizado varios proyectos de evaluación de impacto de programas de atención a la primera infancia con financiación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Jacobs, la Fundación UBS Optimus, el Banco Inter-Americano de Desarrollo, la Fundación Éxito, 3ie y Grand Challenges Canada.

Ana María Ibáñez es profesora titular de la Universidad, Ph.D. en Economía Agrícola y Recursos Naturales, University of Maryland at College Park. Su investigación académica se concentra en el análisis microeconómico del conflicto, en particular en el estudio de los costos económicos del crimen y del conflicto, así como las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso.

Por último, Eduardo Behrentz es vicerrector de desarrollo de la Universidad. Ingeniero civil y magíster en Ingeniería Ambiental, cuenta con un doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental de la Universidad de California con sede en Los Ángeles (UCLA), fue decano de la Facultad de Ingeniería y director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Fundó el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR). Fue parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia (New York) en calidad de visiting scholar.

“El comité nominador ha procurado mantener informados tanto a los miembros del consejo superior como a toda la comunidad universitaria sobre la evolución de este proceso. Ha querido hacerlo de forma participativa y transparente, teniendo siempre en mente la enorme responsabilidad que tiene el Consejo Superior de escoger a la persona que dirigirá el destino de la universidad en los próximos años”, complementa el comité de la universidad.

La elección del nuevo rector(a) se llevará a cabo el miércoles, 20 de abril, a las 11:00 de la mañana.

