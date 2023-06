Zozobra en Fresno, Tolima: van cinco homicidios en menos de 72 horas

Tras la seguidilla de homicidios que han venido ocurriendo desde el pasado viernes en Fresno, Tolima , en un consejo extraordinario de seguridad decidieron cancelar las fiestas del agro a realizarse del 9 al 12 de junio.

Teniendo en cuenta lo manifestado por la comunidad al sentir temor y zozobra con estos hechos de sangre que se han registrado, el alcalde de la localidad, Alexander Mejía, tomó la decisión de cancelar las famosas fiestas en esta localidad del norte tolimense.

En consejo de seguridad la decisión se tomó para cancelar estás fiestas que habían sido adelantadas, ya que normalmente se realizan en el mes de octubre y, debido a la jornada electoral, se iban a realizar el próximo fin de semana.

“Recibimos y acogimos las inquietudes de la comunidad, además no contamos con las garantías necesarias para poder cumplir con todo lo que se requiere en orden público, también hay que entender el dolor que tienen las comunidades en este momento que hace parte de esa situación tan compleja”, dijo Alexander Mejía, alcalde de Fresno.

Publicidad

Algunos casos se registraron en zona urbana y otro en zona rural de la norteña población, entre el viernes 2 de junio y el amanecer del lunes 5 de junio.

Los casos

Primer caso: viernes en la noche, cuando hombres armados dispararon contra Diego Alejandro Muñoz en la carrera 4ª con calle 6ª del barrio Obrero.

Publicidad

Segundo caso: el pasado sábado en la noche, en inmediaciones de la plaza de mercado. Hombres armados dispararon contra Johan Guzmán.

Tercer caso: sábado en la noche, amanecer del domingo, en la vereda Las Marías, zona rural de la localidad, la victimas aún permanece sin identificar.

Cuarto caso: domingo en la noche, en el barrio La Esperanza. Hombres armados dispararon contra Sebastián Valencia y en este mismo hecho resulto herida una mujer que transitaba por el sector, al parecer, familiar de una diputada del departamento.

Quinto caso: deja un ciudadano fallecido en medio de una riña. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado frente a este hecho.

Publicidad

"Adicional a esto también son otros hechos que hemos tenido, dado que no tenemos una respuesta clara del comandante en el departamento con quién no me he podido comunicar para solicitar más apoyo y ver otras medidas", agregó Mejía.

Es de resaltar que dos hombres fueron capturados cuando huían del lugar de uno de los homicidios. Algunos de los fallecidos tenían anotaciones judiciales.

Nuevamente las autoridades municipales convocarán un consejo extraordinario de seguridad, al cual se invitará a las autoridades del orden departamental con el fin de tomar las medidas inmediatas que permitan afrontar la situación actual del municipio en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Publicidad

"Por ahora necesitamos más presencia de seguridad y acciones que permitan avanzar. La Policía que tengo en Fresno les toca muy duro y aun así hicieron una gran labor de capturar a dos hombres que, al parecer, son los que están involucrados en algunos homicidios del área urbana. Estamos esperando que la Fiscalía nos apoye realizando todos los actos necesarios para que no suelten estás personas", puntualizó.

Este lunes se analiza el tema de inseguridad en el Bunker de la Fiscalía General en el sector del Papayo, en Ibagué, donde hace presencia el alcalde y varios de sus secretarios de despacho.

Le puede interesar: