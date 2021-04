En una clínica se desocupa una cama UCI y se tiene que elegir a quién de las muchas personas que están esperando ser atendidas en esa especialidad y urgencia, hay que dársela.

A un cuerpo médico le toca decidir quién tendrá esa oportunidad y quién no. La situación ya está sucediendo en Antioquia, según comentó ayer el gobernador encargado de este departamento Luis Fernando Suarez. Exactamente dijo: “Triste realidad: Entramos en etapa de triaje ético. Nuestros médicos ahora tienen la enorme responsabilidad de decidir quién debe ocupar las escasas camas UCI que tenemos en Antioquia”.

La verdad no quiero estar en los zapatos de ninguna de las personas que participan de la situación. Ni en los del que es descartado o los de sus familiares; ni en los de los médicos que tienen que tomar esta decisión; ni siquiera en los del que es ingresado a UCI por todo lo que después se puede vivir a nivel existencial al entender el resultado de ese dilema ético.

Es la realidad y tenemos que afrontarla con la mejor actitud posible. Confiando y creyendo en los médicos que desde sus conocimientos y opciones éticas siempre tratan de tomar la mejor decisión, generando las dinámicas emocionales para enfrentar los resultados de esas elecciones, pero sobre todo entendiendo que aquí los responsables somos todos como especie y necesitamos apoyarnos solidariamente para salir adelante.

Los dilemas éticos nos enfrentan a la vulnerabilidad y limitación de nuestra condición humana, y son la oportunidad para expresar los valores que nos rigen en nuestros proyectos fundamentales. Normalmente todos nos creemos buenos, es el momento de mostrarlo con palabras, actitudes y acciones que nos ayuden a superar todo el dolor que estas situaciones generan.

Se trata de cuidarnos y cuidar a los que amamos, siendo responsables en el cumplimiento de las normas de bioseguirdad, pero a la vez, de esforzarnos al máximo por lograr estar equilibrados en medio de tanta presión.

Publicidad

No nos podemos dar por vencidos antes de tiempo, ni creer en determinismos que nos hagan irresponsables y no nos lleven a medir las consecuencias de lo que hacemos. Encuentro en las herramientas espirituales palancas para catapultarnos hacia mejores situaciones interiores que se reflejen en actitudes solidarias, eficaces y responsables. Creo que es momento de volver a creer en nosotros como seres capaces de generar bondad y hacer las cosas bien. A la presión del COVID no le sumemos el pesimismo que genera más derrota.

Escuche la reflexión y el análisis de Alberto Linero en Mañanas BLU: