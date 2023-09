'Simón Trinidad' como negociador y cese el fuego, los primeros retos de diálogos con 'Iván Mordisco'

Una de las mayores amenazas que hoy afronta el orden público en Colombia proviene de las disidencias de las Farc, encabezadas por alias 'Iván Mordisco', grupo conformado por antiguos guerrilleros que no firmaron el acuerdo de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos y por otros que simplemente lo traicionaron porque volvieron a delinquir y hoy reciben otra oportunidad por parte del Estado.

Según las estimaciones de las autoridades, hoy las disidencias de 'Mordisco', hombre de confianza del abatido 'Gentil Duarte', pueden tener más de tres mil hombres armados, algo que sufren diariamente miles de colombianos, sobre todo habitantes de zonas de histórico dominio de las antiguas Farc y áreas en disputa por actividades ilegales, que han visto cómo se incrementan las acciones en su contra, particularmente en Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Caquetá, Arauca y otros departamentos.

Para esas comunidades, se ve como una luz de esperanza la fecha del próximo 17 de septiembre, cuando en teoría, deberían comenzar las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de 'Mordisco', ya que según el preacuerdo revelado este fin de semana desde Suárez, Cauca, ese mismo día debería comenzar a regir un cese del fuego bilateral en todo el territorio colombiano.

Solamente para ilustrar la capacidad de hacer daño de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', hay que mirar la dramática situación humanitaria de los habitantes de Argelia y la región del Patía, en el departamento del Cauca, sumado a las amenazas contra el alcalde de Anorí, Antioquia, el ataque contra dos estaciones de policía en zona rural de Bugalagrande y los cruentos combates con el ELN en el departamento de Arauca.

En el panorama del eventual cese del fuego bilateral con las disidencias de 'Iván Mordisco', aparecen dos nubarrones: todavía no se conoce cuál será el mecanismo de monitoreo y verificación y aparece ahora una nueva petición de ese grupo ilegal: la posibilidad de que el extraditado cabecilla de las Farc, alias 'Simón Trinidad' sea integrante de su equipo negociado, al lado de alias 'Gafas', quien traicionó a la JEP y recientemente fue recapturado por haber vuelto a delinquir.

El tema de 'Simón Trinidad' no es menor, toda vez que su eventual libertad no depende del gobierno colombiano sino de la justicia estadounidense, que lo condenó a 60 años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos que permanecieron cerca de 6 años en poder de las extintas Farc. Por su parte, el gobierno del presidente Petro dijo que esa petición no ha sido discutida, por lo que surge dudas sobre si hay o no una real voluntad de dejar las armas por parte de este grupo criminal.