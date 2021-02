Combatir el machismo y el racismo no es ser ‘políticamente correctos’, sino promover la igualdad

Muchas veces nos preguntamos cómo luchar contra ideologías como el machismo y el racismo. Dos hechos me posibilitaron lecciones al respecto.

El primero, se llevó a cabo ayer y fue el nombramiento de Ngozi Okonjo-Iweala como directora de la Organización Mundial del Comercio. Ella es una economista que ha sido dos veces ministra de Finanzas en Nigeria y que tiene una larga carrera en el Banco Mundial. Su nombramiento es el reconocimiento de su trabajo y sus capacidades para este duro momento que, gracias a la pandemia, vive el comercio mundial.

No es elegida por su color de piel, ni por su género, sino por lo que es capaz. Así tenemos siempre que actuar, reconociendo lo que los otros han hecho y pueden hacer desde su formación e historia de trabajo, sin ningún tipo de discriminación. En la medida que este tipo de nombramientos sean más comunes, estaremos probando que somos una sociedad más justa y equitativa.

El segundo hecho, se refiere a la renuncia del presentador del Reality Show "The Bachelor", Chris Harrison, quien se apartó de su trabajo por un comentario en el que defendió a una joven que había participado en una fiesta de la época colonial de Estados Unidos, caracterizada por las plantaciones esclavistas.

El comentario fue considerado por los espectadores como racista. Sin embargo, el presentador colgó un mensaje en su Instagram diciendo: "Al justificar el racismo histórico, lo defendí… Me avergüenzo de lo desinformado que estaba. Estaba muy equivocado. A la comunidad negra, a la comunidad BIPOC: Lo siento mucho. Mis palabras fueron hirientes”.

Creo que es lo que hay que hacer cuando uno se equivoca: Reconocer el error y asumir las consecuencias. No se trata de justificarse o excusarse, sino de entender que las expresiones o las acciones cometidas, hieren la sensibilidad de personas que históricamente han sufrido discriminación. No importa si se tuvo o no esa intención, basta con haber justificado comportamientos discriminatorios.

Publicidad

No se trata tampoco de ser políticamente correctos, sino de asumir actitudes que generen relaciones sociales caracterizadas por la equidad. Sé que algunos comportamientos de este tipo están normalizados, pero eso no significa que estén bien.

Los cambios de paradigmas mentales son los que más cuestan, pero hay que hacerlos con dedicación y constancia.

Creo que merecemos vivir en una sociedad en la que todos tengan las condiciones necesarias para realizarse y no se sientan marginados ni tratados de manera inequitativa.

Escuche la reflexión y el análisis de Alberto Linero en Mañanas BLU: