“Creo en un país unido”: las tres lecciones que me dejó la victoria de Colombia ante Perú

Los gritos de gol recorrieron las calles de nuestras ciudades, llenándonos de emoción. Fueron muchos gritando y festejando el triunfo de la selección. La tricolor es una de esas realidades que nos juntan y nos recuerdan que somos una nación, a nosotros que constantemente buscamos razones para dividirnos, ya sea por lo regional, por lo político, por lo religioso etc.; a nosotros que nos ha costado históricamente ser una verdadera nación. El triunfo futbolístico no soluciona los problemas estructurales del país, problemas que han ocasionado esta explosión social que vivimos. No podemos dejar que la alegría del resultado futbolístico nos distraiga, pero sí tenemos que dejarnos inspirar por ese partido, sí podemos encontrar en ese equipo, en ese onceno, en esos colombianos que se juntaron en torno a un objetivo, las mejores lecciones de vida. Yo pienso por lo menos en tres aprendizajes necesarios para tener mejores relaciones sociales:

1. Sí podemos juntarnos y construir proyectos de unidad en medio de las diferencias. Podemos ser un equipo, que desde la equidad y la justicia construye desarrollo. Es mentira que tenemos que vivir en constante pugna, que no podemos llegar a acuerdos y que todos somos enemigos de todos. Unirnos y salir adelante hacia un objetivo común es posible.

2. Necesitamos optimismo para enfrentar la situación y sentir que somos resilientes, capaces de solucionar nuestros problemas. No podemos dejarnos ganar de la desilusión, ni creer que todo está perdido y no hay más motivos para seguir luchando. Podremos lograrlo, pero necesitamos creerlo y hacerlo de la mejor manera posible.

3. Requerimos compromiso. Todos tenemos que aportar desde la honestidad y la humildad a encontrar caminos de solución. No podemos seguir creyendo que culpar al otro es la solución. Necesitamos mirar al interior e identificar lo que estamos aportando, y a partir de allí comprometernos por la construcción de una sociedad más justa, en la que todos podamos tener las mismas oportunidades. Pero ojo, es un compromiso de todos.

Es hora de comprometernos a hacer que todo sea diferente y mejor, no dejo de creer que los colombianos somos más que violencia. Creo en una Colombia unida, capaz de entender que todos estamos llamados a construir en conjunto, cada uno desde su rol, con eficacia y valentía. Discúlpenme, pero también creo que en este momento crítico que vive el país, estas son las lecciones que me ha dejado la selección colombiana de futbol.

