Cuatro acciones para que brote la fe del corazón en Semana Santa

El silencio del pueblo, los rezos que se susurran, las procesiones y los cánticos en las voces agudas de mujeres de fe, me evocan la última Semana Santa que presidí en el Chocó. Allí en Bahía Solano, Juradó, Cupica y El Valle, compartí con la comunidad su fe en Jesús Muerto y Resucitado. Hoy, cuando ya no ejerzo el ministerio, vivo una experiencia igual de intensa, pero muy diferente por todas las privaciones a las que nos tiene sometidos está pandemia.

La Semana Santa es un momento especial que me parece debe estar marcado por cuatro acciones:

1. Celebrar la fe. No somos espectadores de una actuación del pasado, sino que participamos de un acontecimiento que involucra el sentido de nuestra vida. La entrada triunfante a Jerusalén, la última cena, la muerte en la cruz y la confesión de la Resurrección, son realidades que impulsan nuestra vida desde la opción espiritual que hemos hecho. Intentemos participar con todas las medidas de bioseguridad de las acciones litúrgicas, encontrar a través de los medios de comunicación y las redes sociales las manifestaciones de piedad que nos ayuden a vivir nuestra fe.

2. Es un momento para ponerle pausa al habitual ritmo de vida que tenemos y meditar hacia dónde estamos yendo con nuestras acciones y decisiones. Que el leer los textos bíblicos de estos días, sea una oportunidad de contrastar lo que somos y hacemos.

3. Estar en familia, compartir con los que amamos y generar rituales existenciales que nos permitan reconciliarnos con el objetivo común que nos une y nos inspira a dar lo mejor de nosotros en cada una de las actividades.

4. Descansar, no todo tiene que ser trabajo y producción, también podemos cambiar de actividades y buscar algunas que nos permitan esparcirnos y recuperar fuerzas para seguir adelante. Según el más reciente sondeo de Fenalco, el 73% de los colombianos no viajará en Semana Santa por falta de dinero y miedo al COVID, lo cual es una oportunidad para dejar que la creatividad nos haga encontrar actividades que nos permitan descansar sin ponernos en riesgo.

Lo importante es entender que la espiritualidad nace en nuestro interior, en el corazón, en lo íntimo del ser y que desde allí se expresa en acciones de justicia, amor, perdón, solidaridad y generosidad. No vale la pena hacer ritos si dentro del corazón no hay verdadera fe. La fe es vida, no sólo manifestaciones rituales.

