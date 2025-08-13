Fiscalía debe ser la única que informe sobre investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En las últimas horas, en un confuso discurso, el presidente Gustavo Petro sugirió que el ELN estaría vinculado con el crimen de Miguel Uribe Turbay, lo cual fue corroborado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que “todos los actores criminales que viven del narco son investigados para confirmar cuál de ellos tiene responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe”.

A pesar de que la Fiscalía no descarta todavía ninguna hipótesis, hasta este momento los investigadores no tienen en su poder ni documentos ni testimonios que apunten hacia una eventual responsabilidad del ELN en el atentado contra Uribe Turbay.

No es la primera oportunidad en la que el presidente de la República y otros funcionarios hablan en público sobre hipótesis o versiones preliminares no confirmadas sobre los responsables del atentado contra el senador Miguel Uribe, ante lo cual, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo ha pedido respeto a la tarea de sus funcionarios.

El pasado 12 de junio, la fiscal Camargo pidió a la Dirección Nacional de Inteligencia y a la Unidad Nacional de Protección, entidades adscritas a la Presidencia de la República, que se apartaran de las investigaciones sobre el atentado, ante las filtraciones y afirmaciones públicas del Presidente sobre el tema.

El pasado 26 de junio, la fiscal Camargo dijo: “respecto a la solicitud del presidente de la República para que permita una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas para que ayude en la investigación del atentado, no solo contra el senador Miguel Uribe, sino contra todos los líderes políticos y sociales que han sido asesinados en la historia de Colombia, debo precisar que la Fiscalía General de la Nación tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso”.

Como se ha venido informando, las dos principales hipótesis indican que las disidencias de las Farc habrían ordenado el ataque sicarial contra Miguel Uribe, por un lado, las pistas apuntan a la Segunda Marquetalia que delinque desde Venezuela y cuyo máximo cabecilla es “Iván Márquez” y por otro lado apuntan a las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de respetar a la Fiscalía general de la Nación como la única entidad responsable de investigar y de revelar quiénes ordenaron el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.